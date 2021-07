Libia: parlamento riprende oggi la discussione su legge bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Libia riprenderà oggi a discutere il disegno di legge sul bilancio generale dello Stato per l'anno 2021 presentato dal governo di unità nazionale, oltre al disegno di legge sull'elezione diretta del presidente e la distribuzione dei collegi elettorali in tutto il Paese. Lo ha annunciato il portavoce del parlamento, Abdullah Belhaq. I deputati riuniti a Tobruk, nell’est del Paese, discuteranno la relazione finale presentata dalla commissione parlamentare Programmazione e bilancio sul budget per l’anno 2021, la cui adozione è stata rinviata più volte a causa delle divergenze tra parlamento e governo sulle clausole di bilancio ed il valore complessivo, giudicato troppo oneroso dal foro legislativo. La commissione parlamentare, presieduta dal deputato Omar Tantoush, ha tenuto un incontro con il comitato ministeriale formato dal governo per discutere appositamente di questo del dossier. (Lit)