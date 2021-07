Roma: Raggi, telecamere vicino al campo rom di Castel Romano contro roghi tossici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi tossici. Questi impianti consentono di individuare eventuali fonti di calore fino ad una distanza di 400 metri grazie a uno speciale sistema a infrarossi collegato h24 alla Sala Sistema Roma, gestita dagli agenti della Polizia Locale". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È la risposta che diamo ai cittadini per garantire maggiore controllo e sicurezza. È un’azione che chiaramente va di pari passo con il lavoro per superare e chiudere definitivamente i campi rom presenti a Roma. Voglio ricordare che proprio per quanto riguarda il campo di Castel Romano, a marzo scorso abbiamo sgomberato l’Area F e in questi anni abbiamo chiuso i campi di Schiavonetti, Camping River, Foro Italico e Monachina.Non ci fermiamo e proseguiamo su questa strada", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)