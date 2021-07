Omofobia: Zingaretti, andiamo verso direzione giusta, non si rimandi ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che dentro un dibattito parlamentare si sta andando verso la direzione giusta perchè comunque introduce un elemento di chiarezza". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ospite ad Agorà su Rai 3 in merito al Ddl Zan e alla posizione di Enrico Letta sul confronto in Aula. "In questo momento ci sono essere umani che camminano per le strade e rischiano di essere picchiati o insultati o discriminati per l'orientamento sessuale, li vogliamo difendere o non ce ne frega niente? E' questo il punto. Del Ddl Zan - ha ricordato - se ne discute da tanto tempo ed è stata votata dal Parlamento della Repubblica e penso sia giusto mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità e gli italiani vogliono capire perchè gli altri sono contrari e perchè all'improvviso si vuole rimandare la decisione". (Rer)