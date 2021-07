Libia: deputato, il bilancio non sarà approvato nella sessione parlamentare odierna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di bilancio statale della Libia per l’anno 2021 non sarà approvato nella sessione della Camera dei rappresentanti prevista quest’oggi a Tobruk. Lo ha detto il membro della commissione per le posizioni sovrane al parlamento della Libia, Abdel Moneim al Urfi, all’emittente televisiva "Libya Al Ahrar". Il deputato ha detto che la commissione parlamentare Finanze ha completato il suo lavoro relativo al bilancio, ma ci sono ancora divergenze tra i rappresentanti che ne ostacoleranno nuovamente l’adozione. Al Urfi ha aggiunto che il parlamento ha formato un comitato per stabilire una base giuridica per l'elezione del presidente della Repubblica e per la distribuzione dei collegi elettorali, dopo il fallimento del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) che non è ancora riuscito ad approvare il quadro costituzionale per le elezioni. Per quanto riguarda le posizioni sovrane, cioè la nomina dei vertici delle principali istituzioni del Paese (tra cui la Banca centrale), Al Urfi ha spiegato che l'Alto Consiglio di Stato di Tripoli dovrebbe averle deferite al parlamento: le nomine saranno svelate nella seduta di oggi ed essere poi votate in una sessione “ad hoc”. (Lit)