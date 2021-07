Cina: Covid, Fosun firma accordi con società taiwanesi per dieci milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una filiale della società farmaceutica cinese Fosun ha firmato accordi con le aziende taiwanesi Tsmc e Hon Hai e con la fondazione YongLin per la vendita di dieci milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 a Taiwan. Lo ha annunciato un portavoce della società farmaceutica cinese, ribadendo la volontà di "aiutare i connazionali di Taiwan a riprendere la vita normale il prima possibile fornendo vaccini in conformità con l'accordo e regole commerciali comuni". Il portavoce di Fosun ha ricordato che la società farmaceutica ha stipulato un accordo con la tedesca BioNTech nel marzo 2020 per partecipare alla ricerca e allo sviluppo del vaccino e per assicurarsi i diritti esclusivi di distribuzione in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Il vaccino è stato approvato per l'importazione a Hong Kong e Macao rispettivamente a gennaio e febbraio 2021. (segue) (Cip)