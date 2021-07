Cina: Covid, Fosun firma accordi con società taiwanesi per dieci milioni di dosi di vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Pechino è tornata ad esortare Taiwan a negoziare forniture di vaccini con Fosun: negoziare con il gruppo farmaceutico, che si è aggiudicato l'esclusiva della distribuzione per la Cina e per Taiwan, è l'unico modo per l'Isola di acquisire dosi del vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer e BioNTech, ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, Zhu Fenglian. Il funzionario ha dichiarato che "Fosun è disposta a fornire il vaccino ai connazionali di Taiwan, in conformità con i regolamenti aziendali standard". Nel marzo 2020 Fosun ha firmato un accordo con la tedesca BioNTech, ottenendo i diritti commerciali per distribuire il vaccino nella Cina continentale, ad Hong Kong, Macao e Taiwan, senza consultare il governo dell'Isola. Il deputato del Partito democratico progressista (Pdp) di Taiwan, Lin Chu-yin, ha accusato la Cina di aver sabotato l'approvvigionamento di vaccini di Taiwan fin dall'inizio della pandemia e di utilizza termini come "area di Taiwan" al fine di delegittimare la sovranità dell'isola. (Cip)