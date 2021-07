Euro 2020: Milano, 12 persone ferite durante i festeggiamenti, 2 persone ricoverate in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte appena trascorsa a Milano, come in tutta Italia, ha visto i festeggiamenti per le strade dovuti alla vittoria della nazionale italiana a Euro 2020. A Milano si registrano 12 persone ferite a seguito verosimilmente dello scoppio di una bomba carta con lesioni lacero contuse soprattutto agli arti. Due persone sono ricoverate in codice rosso, si tratta di un ragazzo 21enne trasportato al Policlinico in seguito ad una ferita penetrante all'addome e di un 22enne con una ferita penetrante al torace, ricoverato presso il Fate bene Fratelli. (Com)