India: tensione tra Assam e Mizoram per disputa di confine

- Due esplosioni si sono verificate ieri notte al confine tra gli Stati dell’Assam e del Mixoram, nel nord-est dell’India. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) sulla base di fonti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). La tensione si concentra nel distretto assamese di Cachar, nell’area di Khulicherra, dove la polizia statale ha effettuato sgomberi in seguito all’ingresso di circa 50-60 persone provenienti dal Mizoram che, secondo le fonti, avevano eretto barricate e minacciato funzionari governativi in servizio. Il capo del governo dell’Assam, Himanta Biswa Sarma, ha scritto all’omologo del Mizoram, Zoramthanga, per proporgli una composizione della disputa di confine mediante l’uso della mappatura satellitare. (segue) (Inn)