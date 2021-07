India: tensione tra Assam e Mizoram per disputa di confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mizoram è stato istituito nel 1987, con capitale Aizawl, per distacco dall’Assam. Con un milione di abitanti, è uno degli Stati meno popolosi dell’Unione indiana. La popolazione è costituita da numerosi gruppi tribali con legami linguistici e culturali, che insieme formano il popolo mizo, ovvero il “popolo delle colline”, la cui lingua è la più parlata (oltre il 70 per cento). La maggioranza dei mizo è cristiana. Il cristianesimo (87 per cento) è la prima religione, con la presenza di varie chiese e la prevalenza di quella presbiteriana; il buddismo è la minoranza più consistente (oltre l’otto per cento). L’economia è ancora prevalentemente agricola; l’agricoltura impiega il 55-60 per cento dei lavoratori; il riso è la principale coltivazione; seguono l’orticoltura e la floricoltura (in particolare anthurium e rose, importanti voci di esportazione. L’industria stenta ancora ad affermarsi, compresa quella del turismo, nonostante le molte attrazioni naturali. (Inn)