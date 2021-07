Cina-Russia: ministro Esteri Wang Yi celebra 20mo anniversario del trattato con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha preso parte ad un evento celebrativo in occasione del ventesimo anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia. "I due Paesi dovrebbero approfondire la fiducia politica reciproca, rafforzare la cooperazione pragmatica, intensificare gli scambi interpersonali e culturali e rafforzare il coordinamento strategico per portare le relazioni bilaterali ad un nuovo punto di partenza storico", ha affermato Wang. L'ambasciatore russo in Cina Andrey Denisov, che ha preso parte alla stessa cerimonia, ha rammentato che "il mese scorso i presidenti di Cina e Russia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per l'estensione del trattato, fissando obiettivi di sviluppo più ambiziosi per la cooperazione reciproca". (Cip)