Covid: Zingaretti, a scuola a settembre in presenza se giusti comportamenti in estate, vaccini vanno bene

- Nel Lazio “la copertura” vaccinale “del corpo docente è altissima e stiamo spingendo anche per i ragazzi, quindi ci sono tutte le possibilità per riaprire” a settembre la scuola totalmente “in presenza. La variante è proprio la ‘variante’ in questo senso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3. “Molto dipenderà dai comportamenti che avremo questa estate, e anche il tema della scuola dipende dai comportamenti individuali di questa estate perché la campagna vaccinale sta andando benissimo”. (Rer)