- Ucciso in sella al suo scooter durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Ha perso la vita un 32enne a Foggia, è finito in ospedale il nipote di soli dieci anni che viaggiava con lui sul mezzo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, indossava regorlamente il casco. Indagano le forze dell’ordine. (Ren)