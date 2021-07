Ue: Kyriakides, Ue verso l'obiettivo del 70 per cento di vaccinati contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è sulla buona strada per essere in grado di consegnare abbastanza dosi agli Stati membri entro la fine di luglio e consentire loro di raggiungere l'obiettivo del 70 per cento di vaccinati contro il coronavirus. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", la commissaria europea alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, aggiungendo che è necessario agire il più rapidamente possibile con le vaccinazioni a causa della diffusione della variante Delta. In merito alle critiche sulle aperture troppo "frettolose" delle frontiere, la commissaria europea ha spiegato che dopo un anno e mezzo i cittadini erano "esausti" ed era necessario "aprire le economie e le società ma in modo sicuro" mantenendo alcune misure di prevenzione come le mascherine ed il rispetto della distanza di sicurezza fino a quando non sarà completata la campagna di vaccinazione. In merito al livello di contagi, Kyriakides ha evidenziato che non tutti gli Stati membri sono nella stessa situazione. "Bisogna guardare non solo i numeri, ma anche i ricoveri, perché ci possono essere molti contagi ma pochi ricoveri ora che i più vulnerabili sono stati protetti" con il vaccino. In merito ai ritardi nella consegna della dosi del vaccino Janssen, Kyriakides ha affermato che l'Ue è a stretto contatto con la casa farmaceutica per valutare se sarà possibile risolvere le criticità per ritornare al programma concordato. "Quando si è in una situazione come questa non si tratta di andare in tribunale, ma di assicurarsi di avere le dosi", ha chiarito la commissaria europea alla Salute. (Spm)