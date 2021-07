Costa d'Avorio: ex presidenti Gbagbo e Bedié formano alleanza contro Ouattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ex presidenti della Costa d'Avorio e rivali politici di lunga data, Laurent Gbagbo e Henri Konan Bedié, hanno annunciato che si uniranno per opporsi all'attuale capo dello Stato, Allasane Ouattara. Il patto, sancito da un incontro che i due ex leader hanno avuto sabato a Daoukro, nel centro del Paese, è stato annunciato da Bedié in un post su Facebook. Nel loro incontro di sabato, davanti a diverse centinaia di attivisti e dirigenti dei loro partiti, i due ex capi di Stato si sono abbracciati prima di percorrere alcune decine di metri mano nella mano e salutando la folla. In un discorso di circa trenta minuti Gbagbo ha poi duramente attaccato il presidente Ouattara, rieletto nel 2020 per un controverso terzo mandato. “Possiamo decidere che non abbiamo una Costituzione e vivere così. Ma se abbiamo una Costituzione, dobbiamo lottare per stare dalla parte della Costituzione. Rispetta la Carta!", ha esclamato Gbagbo riferendosi a Ouattara. (segue) (Res)