Costa d'Avorio: ex presidenti Gbagbo e Bedié formano alleanza contro Ouattara (2)

- I tre uomini hanno dominato per decenni la scena politica del Paese negli ultimi decenni. Gbagbo, 76 anni, è rientrato il mese scorso ad Abidjan - da dove era assente da dieci anni - dopo l'assoluzione dall'accusa di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale (Cpi), crimini di cui era stato ritenuto responsabile nel quadro delle violenze post-elettorali del 2010-2011. Gbagbo era stato arrestato nell'aprile 2011 in seguito alle violenze post-elettorali durate diversi causata dal suo rifiuto di riconoscere la vittoria di Ouattara alle elezioni presidenziali del 2010, in cui morirono circa 3 mila persone. In relazione a queste proteste, Gbagbo è stato prima arrestato e detenuto in Costa d'Avorio, poi trasferito alla fine del 2011 presso la Cpi dell'Aia, che lo ha infine assolto in appello dall'accusa di crimini contro l'umanità. Bédié, 87 anni, è invece un ex alleato del presidente Ouattara, con il quale ruppe i rapporti dopo le contestate elezioni del 2010 e passò all'opposizione. (Res)