Moldova: presidente romeno Iohannis, congratulazioni per voto a favore delle riforme e integrazione Ue

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha inviato le sue "congratulazioni ai cittadini della Moldova per il loro spirito civico e la chiara scelta per le riforme, lo stato di diritto e l'integrazione europea", dopo le elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte ieri in Moldova. Iohannis si congratula anche con la presidente moldava Maia Sandu per "coraggio, perseveranza e visione". "Congratulazioni ai cittadini della Moldova per il loro spirito civico e la chiara scelta per le riforme, lo stato di diritto e l'integrazione europea! Congratulazioni Maia Sandu per il coraggio, la perseveranza e la visione! La Romania sarà con la Moldova nel sostenere le riforme e il percorso europeo!", ha scritto Iohannis. Il principale partito europeista della Moldova, il Partito dell'azione e della solidarietà (Pas), fondato dalla presidente Sandu, ha vinto le elezioni parlamentari anticipate.(Rob)