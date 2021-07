Agroalimentare: Confagricoltura, vola export formaggi italiani nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora, però, serve un salto di qualità nella politica commerciale della Ue nell'ottica della sostenibilità ambientale e della protezione delle risorse naturali. L'Europa deve diventare un modello di riferimento su scala globale - sostiene il presidente di Confagricoltura - La clausola di reciprocità deve essere inserita negli accordi con i Paesi terzi. In sostanza, il mercato unico può essere aperto soltanto ai prodotti ottenuti con regole compatibili con quelle europee in materia di sicurezza alimentare, diritti dei lavoratori, sostenibilità ambientale e benessere degli animali. Dobbiamo, inoltre, cominciare a lavorare per il varo di un sistema di certificazione ambientale dei prodotti agricoli. Per il made in Italy - conclude Giansanti - sarebbe un riconoscimento aggiuntivo, oltre a quello consolidato e indiscutibile della qualità, per conquistare nuove posizioni sul mercato mondiale". (Com)