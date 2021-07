Germania: messo al bando gruppo di motociclisti Bandidos Mc Federation West Central

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha disposto la messa al bando e lo scioglimento con effetto immediato del gruppo di motociclisti Bandidos Mc Federation West Central. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, recentemente l'associazione era stata oggetto di perquisizioni in Turingia, Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia, Assia e Renania-Palatinato. L'operazione si era conclusa con il sequestrato di armi, munizioni, droga, motociclette, computer, telefoni cellulari e ingenti somme di denaro contante. Secondo il ministero dell'Interno tedesco, i Bandidos Mc Federation West Central non hanno come obiettivo la pratica del motociclismo, come pure recita il loro statuto. Lo scopo del gruppo è, infatti, “lottare per l'espansione territoriale e finanziaria all'interno della scena dei motociclisti” per affermarsi con la violenza. (Geb)