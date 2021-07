Bielorussia: bloccato account Twitter del giornalista Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'account Twitter del giornalista bielorusso Roman Protasevich, creatore del portale di informazioni "Nexta", è stato bloccato. Protasevich ha cominciato a twittare il 7 luglio. In un video pubblicato quel giorno ha dichiarato di vivere fuori città agli arresti domiciliari con la sua compagnia Sophia Sapega. Il giornalista è stato arrestato dalle autorità bielorusse il 23 maggio scorso, dopo che l'aereo della compagnia Ryanair su cui volava da Atene a Vilnius è stato costretto ad un atterraggio non pianificato all'aeroporto di Minsk, per la presunta minaccia di un ordigno a bordo.(Res)