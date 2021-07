Marocco: fonti stampa, Rabat prima destinazione del nuovo ministro degli Esteri spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna punta su un nuovo profilo per risolvere la crisi con il Marocco. Lo scrive il quotidiano marocchino “Maghress” accusando l’ex ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya - sostituita sabato da José Manuel Albares in un rimpasto di governo ordinato dal primo ministro Pedro Sanchez - di aver “provocato” la crisi diplomatica tra Rabat e Madrid. Albares "affronterà molte sfide come ministero degli Esteri: uno dei compiti urgenti è porre fine alla crisi diplomatica con il Marocco che va avanti da tre mesi, quando il leader del Fronte Polisario, Ibrahim Ghali, è stato ricoverato in ospedale in Spagna”, scrive Maghress, citando a sua volta la stampa spagnola, in particolare il quotidiano online conservatore “Vozpopuli”. Secondo quanto si legge su “Maghress”, Sanchez ha preferito allontanare il suo ex ministro degli Esteri e mandare messaggi positivi al Marocco. Secondo “Vozpopuli”, il nuovo ministro dovrebbe scegliere Rabat come prima destinazione straniera, "un'abitudine da atto da anni a questa parte: il ministro spagnolo è stato sempre ben accolto e questa visita, ora più che mai, è necessaria per riprendere il dialogo con l'omologo marocchino Nasser Bourita". (Mar)