Tunisia: Covid, Emirati Arabi Uniti donano 500 mila dosi di vaccino

- Gli Emirati Arabi Uniti doneranno alla Tunisia 500 mila dosi di vaccini anti-Covid. E’ quanto emerge dalla conversazione telefonica intercorsa ieri tra il presidente tunisino, Kais Saied, e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate. “Lo sceicco ha sottolineato che, sulla base dell'impegno degli Emirati Arabi Uniti di rafforzare ulteriormente i legami con la Tunisia e di sostenerla in questa delicata circostanza epidemiologica, verranno donate 500 mila dosi di vaccino che arriveranno lunedì 12 luglio 2021”, si legge su un comunicato alla presidenza tunisina. Il capo dello Stato ha elogiato i “solidi rapporti storici” che uniscono i due Paesi, sottolineando che la "nobile iniziativa per sostenere gli sforzi per far fronte alla rapida diffusione della pandemia consolida i valori di solidarietà e la sinergia tra i due popoli fratelli". (Tut)