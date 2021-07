Mauritania: inchiesta ex presidente Abdel Aziz, arrestati imprenditore e funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gendarmeria della Mauritania ha arrestato a Nouakchott l'imprenditore Moulay Ahmed Ould Moulay Ali, e alcuni funzionari doganali, sullo sfondo di presunti legami con la proprietà e le agevolazioni finanziarie dell'ex presidente detenuto per corruzione, Mohamed Ould Abdel Aziz. Lo riferisce il quotidiano "Al Akhbar", affermando che la polizia per i reati finanziari ha anche arrestato di nuovo l'imprenditore Salman Ould Ibrahim e ha chiuso la sua azienda, che nel Paese rappresenta in via esclusiva la casa automobilistica cinese Sinotruk. In precedenza la polizia aveva detenuto Ould Brahim per giorni, prima di rilasciarlo, nell'ambito delle indagini sulla causa dell'ex presidente. (Res)