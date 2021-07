Algeria: segretario generale Lega araba si congratula con nuovo ministro Esteri Lamamra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha avuto dopo la nomina una serie di contatti con funzionari di diversi Paesi arabi e africani, tenendo nello stesso contesto colloqui anche con il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. Lo riferisce il quotidiano “Algerie Maintenant”. In un post sul suo profilo Twitter, Lamamra ha detto che Aboul Gheit ha espresso la sua "disponibilità a coordinarsi strettamente" con il ministro "al fine di rafforzare l'azione araba congiunta per affrontare le numerose sfide nel campo della pace e della sicurezza", e anche per "rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra i gruppi arabi e africani". (Ala)