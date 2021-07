Marocco: Covid, in arrivo domani altri 2 milioni di dosi del vaccino Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco riceverà domani, 13 luglio, due ulteriori milioni di dosi del vaccino cinese Sinopharm. Lo ha annunciato una fonte del Comitato nazionale per il processo di vaccinazione al quotidiano "Le 360", e la notizia è stata confermata anche da un membro del Comitato scientifico e tecnico, Said Afif. Il Marocco ha già ricevuto 12,5 milioni di dosi del vaccino cinese e l'ultimo lotto ricevuto, pari a un milione di dosi, risale a martedì 5 luglio. Il nuovo lotto consentirà al paese di procedere con la campagna di vaccinazione, immunizzando le persone di età compresa tra 35 e 39 anni. Entro pochi giorni il Paese nordafricano riceverà - verso la metà di luglio - 600 mila dosi del vaccino AstraZeneca, nel quadro del programma Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui beneficia anche il Marocco. Il numero di persone che hanno ricevuto la prima dose in Marocco fino alla data di sabato 10 luglio ha raggiunto quota 10.349.851, mentre il numero di persone che hanno ricevuto entrambe le dosi ha raggiunto 9.220.292. (Mar)