Usa: Trump e DeSantis in testa a sondaggio Cpac dei candidati repubblicani alla presidenza

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il governatore delle Florida Ron DeSantis hanno guidato i potenziali candidati repubblicani alla presidenza Usa nel sondaggio della Conservative Political Action Conference (Cpac), l'annuale conferenza politica dell'American Conservative Union (Acu) a cui partecipano attivisti e politici conservatori dagli Usa e dal mondo. Trump, in particolare, è spiccato sugli altri potenziali candidati aggiudicandosi il sostegno del 70 per cento dei partecipanti al sondaggio; DeSantis, emerso come figura di riferimento del Partito repubblicano grazie anche alla decisa gestione dell'emergenza pandemica in Florida, ha ottenuto il 21 per cento dei consensi espressi nell'ambito del sondaggio. Il governatore si è però aggiudicato il 68 per cento delle preferenze nello scenario di primarie repubblicane cui non dovesse prendere parte l'ex presidente Trump.(Nys)