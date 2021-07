Usa: governatore Texas Abbott chiude a ipotesi di voto drive-thru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha preso posizione contro l'ipotesi di attivare il voto drive-thru, sostenendo che tale modalità di espressione delle preferenze politiche esporrebbe gli elettori a possibili influenze da parte dei passeggeri a bordo dei medesimi autoveicoli. Abbott ha aggiunto che la presenza sulle autovetture di adesivi che esprimono affiliazioni politiche costituirebbero inoltre una violazione delle norme che proibiscono attività di promozione elettorale presso i seggi. Nel Texas come nel resto degli Stati Uniti prosegue da mesi il dibattito sulle modalità di voto alternative a quello in presenza nei seggi. Il Partito democratico Usa promuove una decisa espansione delle modalità di voto, ad esempio tramite il ricorso in massa al voto per corrispondenza, come modalità per aumentare la partecipazione ai processi democratici. Nel Texas, in particolare, è in corso uno scontro giuridico tra il governo e il parlamento statali e la contea di Harris, che ha deciso autonomamente di introdurre una serie di pratiche di voto inedite. Il governatore Abbott afferma che tali modifiche locali alle norme elettorali siano incostituzionali. Proprio la contea di Harris è stata teatro di accuse non circostanziate di frode e irregolarità in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso anno.(Nys)