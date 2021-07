Taiwan-Giappone: ministro Digitale Tang sarà a Tokyo in occasione delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Digital di Taiwan, Audrey Tang, visiterà il Giappone in occasione delle Olimpiadi estive di Tokyo come membro della delegazione ufficiale dell'Isola ai Giochi. Lo ha annunciato un portavoce del governo taiwanese. Il ministro, un programmatore informatico esperto, ha lavorato personalmente a sistemi informatizzati per la distribuzione di mascherine e la prenotazione delle vaccinazioni nell'Isola. (Cip)