Usa: manifestazioni contro il governo cubano a Miami

- Migliaia di persone hanno preso parte ad una marcia di protesta contro il governo cubano che si è svolta a Miami, in Florida, nella giornata di ieri, 11 luglio. La manifestazione è stata organizzata in segno di solidarietà con le proteste in corso a Cuba contro il governo di Miguel Dìaz Canel, alle prese con la peggior crisi economica e alimentare da decenni a questa parte e con una nuova ondata di contagi da Covid-19. L'isola è ancora alle prese con le sanzioni economiche imposte dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump. (Nys)