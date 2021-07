Moldova: il Pas stravince le elezioni e può formare un governo in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo spoglio del 99,5 per cento delle schede elettorali, il Partito Azione e solidarietà (Pas) ha ottenuto il 52,46 per cento dei voti. Una netta vittoria per il Pas che, se questi risultati dovessero essere confermati, otterrebbe 63 seggi nella prossima legislatura. L'alleanza elettorale di comunisti e socialisti (Becs) ha ottenuto invece il 27,41 per cento delle preferenze (32 mandati). Segue il Partito Sor con il 5,79 per cento dei voti (sei mandati). Il Pas sarebbe così il primo partito moldavo nella storia che riuscirebbe a formare il governo in autonomia senza dipendere da alcuna coalizione. Nella città di Chisinau il Pas ha ottenuto il 56,7 per cento dei voti, seguito dal Becs con il 28,4 per cento e dal Partito Sor con il 3,6 per cento. Fra i votanti all'estero, dopo il conteggio del 52 per cento delle schede elettorali, il Pas ha raggiunto addirittura l'81,8 per cento, lasciando nettamente distaccato il Becs che si è fermato al 4,8 per cento. (Rob)