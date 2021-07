Cuba: Cidh riceve informazioni su "uso della forza" e stop a Internet contro le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricevute informazioni su "uso della forza, arresti, aggressioni a manifestanti e giornalisti" nel corso delle ultime ore, la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) esorta le autorità di Cuba a rispettare il diritto alla protesta. La Cidh, si legge in una nota, è venuta a conoscenza delle "massicce proteste che si sviluppano l'11 luglio per la scarsità di cibo e medicine, e per la mancanza di garanzie alla libertà di espressione e partecipazione plurale sugli affari di interesse pubblico". Grazie al monitoraggio effettuato, la Cidh "ha ricevuto rapporti sull'uso della forza, gli arresti, le aggressioni a manifestanti e giornalisti, oltre che a interruzioni del segnale internet". Al tempo stesso l'agenzia rilancia le "reazioni stigmatizzanti da arte delle alte autorità" contro le persone che protestano e chiama "lo Stato di Cuba a rispettare i suoi obblighi quanto ai diritti umani, in particolare il diritto alla protesta". La nota si chiude con la "ripetuta raccomandazione di apertura democratica dell'isola e il dovere di rendere compatibili le istituzioni con gli standard interamericani". (segue) (Nys)