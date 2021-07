Cuba: Cidh riceve informazioni su "uso della forza" e stop a Internet contro le proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, il capo dello Stato ha rivendicato "l'onestà" con cui il governo ha "informato in ogni momento il popolo sulla complessità del momento". "Oltre un anno e mezzo fa, all'inizio del secondo semestre del 2019, spiegavamo che si sarebbe dovuti affrontare un periodo difficile", ha detto Diaz-Canel rimandando a una serie di "segnali" provenienti dall'amministrazione Usa di Donald Trump. "Hanno iniziato a indurre le misure restrittive, l'embargo, la persecuzione finanziaria contro il settore energetico, con l'obiettivo di asfissiare la nostra economia", per provocare "l'agognata rivolta sociale" e gettare le basi dell'intervento umanitario che si traduce in "intervento militare". Una strategia che ha privato l'isola di diverse fonti di ingresso e privato il Paese degli strumenti idonei per fronteggiare l'emergenza pandemica, ha aggiunto il presidente. Le stesse manifestazioni di San Antonio de los Banos, ha proseguito, erano composte da persone "del popolo che stanno vivendo parte delle carenze e difficoltà", dei "rivoluzionari che possono essere confusi e che forse non conoscono tutti gli argomenti". (Nys)