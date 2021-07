Germania: Laschet (Cdu) respinge sia taglio sia aumento tasse dopo elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, ha respinto sia il taglio sia l'aumento delle tasse dopo il voto. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Laschet ha affermato: “Niente sgravi fiscali al momento, non abbiamo i fondi”. Al tempo stesso, il presidente della Cdu, primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha evidenziato che, se le imposte devono essere ridotte, tale decisione deve riguardare “i redditi piccoli e medi”. A ogni modo, ha aggiunto Laschet, nel programma elettorale comune di Cdu e Csu, “non vi è un solo sgravio fiscale, non è il momento”. Il presidente della Cdu ha poi respinto le richieste avanzate da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e La Sinistra per l'aumento delle imposte e l'allentamento dei vincoli di bilancio sanciti dalla Costituzione della Germania. A tal fine, ha osservato Laschet, è necessario modificare la Legge fondamentale tedesca. (Geb)