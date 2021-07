Georgia: proteste di fronte al Parlamento dopo la morte del giornalista Lashkarava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di persone hanno protestato ieri sera davanti al Parlamento georgiano, chiedendo le dimissioni del primo ministro, Irakli Gharibashvili, per la morte di Alexander Lashkarava, cameraman e giornalista aggredito e picchiato dai manifestanti anti Lgbti. Ieri Lashkarava è stato trovato morto nella sua casa da sua madre, secondo quanto riferito dall’emittente “Tv Pirveli2 per cui lavorava. La polizia ha avviato un'indagine sulla morte del gironalista, che il primo ministro georgiano Gharibashvili e la presidente Salome Zurabishvili hanno entrambi descritto come "una tragedia". Lashkarava era una delle decine di giornalisti aggrediti lunedì scorso dagli oppositori del corteo del pride della comunità Lgbti che si sarebbe dovuta svolgere quel giorno nella capitale georgiana Tbilisi. Gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l'evento, affermando che le autorità non avevano fornito adeguate garanzie di sicurezza. Gli oppositori del corteo hanno bloccato la via principale della capitale, stando a quanto riferito dai giornalisti che seguivano la protesta che hanno subito anche il lancio di bastoni e bottiglie. (segue) (Rum)