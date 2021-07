Covid: sottosegretario Sileri, entro dieci giorni variante Delta dominante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario non può escludere che ci sia "qualche passo indietro, con cambi di colore di alcune Regioni e istituzione di zone rosse a livello locale. Dovremo, però, fare riferimento al numero di ricoveri, più che a quello dei contagi. Questo perché l'età media dei nuovi positivi si abbassa e i giovani si ammalano di Covid in forma lieve. Ad oggi abbiamo il 2 per cento dei posti occupati nei reparti di terapia intensiva, grazie alle vaccinazioni in autunno non succederà quello che è avvenuto un anno fa", ha concluso Sileri. (Res)