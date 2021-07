Cuba: Usa, preoccupazione per "l'invito a combattere" di Diaz-Canel contro proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti esprime forte "preoccupazione" per la chiamata al "combattimento" fatta dal presidente Miguel Diaz-Canel in risposta alle proteste in corso da ore a Cuba. "Siamo molto preoccupati per le 'chiamate al combattimento' a Cuba" ha scritto sul suo account Twitter Julie Chung, vice segretario di Stato aggiunto per gli affari dell'emisfero occidentale. "Sosteniamo la richiesta del popolo cubano di manifestarsi pacificamente. Invitiamo ala calma e condanniamo ogni violenza", ha aggiunto Chung. Da domenica, sulla rete e i principali media della dissidenza si susseguono immagini di importanti manifestazioni, iniziate a San Antonio de los Banos, città non lontana dalla capitale L'Avana. Al grido di "libertà" e "abbasso la dittatura", diverse centinaia di persone hanno sfidato le autorità con proteste che si sono piano piano replicate in altri centri, compreso il Malecon, il caratteristico lungomare della capitale. In serata il presidente cubano è comparso in televisione per invitare la popolazione a scendere in strada e "combattere" per "difendere la rivoluzione" e la "sovranità" dell'isola minacciate dagli Stati Uniti. (Nys)