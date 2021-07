Russia-Sudan: ministro Esteri al Mahdi, grati a Mosca per sostegno a cambiamenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan è grato alla Russia per aver sostenuto i cambiamenti politici che si sono verificati nel Paese africano. Lo ha detto in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik” il ministro degli Esteri Mariam Sadig al Mahdi giunto ieri sera a Mosca per incontrare oggi l’omologo, Sergej Lavrov. Secondo al Mahdi, uno degli obiettivi della sua visita a Mosca "è confermare l'interesse di Khartum a sviluppare relazioni bilaterali con la Russia". È doveroso ringraziare la Russia per il suo sostegno al cambiamento in Sudan, poiché ha accolto con favore i cambiamenti che hanno avuto luogo in Sudan dopo il successo della rivoluzione del 2018", ha affermato il ministro. (Rum)