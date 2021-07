Terrorismo: Germania, Kahl (Bnd) mette in guardia da rinascita minaccia jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), Bruno Kahl, ha messo in guardia dalla rinascita delle organizzazioni del terrorismo jihadista e dalla conseguente minaccia per l'Europa. Dal 2016 al vertice dell'agenzia di intelligence esterna tedesca, Kahl ha dichiarato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” che, circa 20 anni dopo gli attacchi dell'11 settembre, la minaccia rappresentata dal al Qaeda e dallo Stato islamico non è diminuita in alcun Paese. “Al momento non abbiamo motivo per abbassare la guardia” e lo Stato islamico è “molto attivo”, ha affermato il direttore dl Bnd. Per Kahl, nonostante la vittoria militare sull'organizzazione terroristica in Siria e Iraq, il numero degli attori coinvolti nel jihadismo “è aumentato”. Inoltre, il sedicente califfato “si è riorganizzato”. Oggi, ha quindi avvertito il direttore del Bnd, i jihadisti potrebbero non soltanto compiere attacchi nella regione, ma anche “tornare a operare da lì all'esterno”. (segue) (Geb)