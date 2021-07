Terrorismo: Germania, Kahl (Bnd) mette in guardia da rinascita minaccia jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Kahl, il pericolo maggiore è l'espansione delle strutture terroristiche ovunque “mancano autorità e strutture statali”. Ciò vale soprattutto per il Medio Oriente, i Paesi del Sahel, ma sempre più anche per l'Africa meridionale e in parte per l'Asia centrale. I gruppi terroristici sono diventati popolari in tali aree perché sembrava attraente “riempire il vuoto e poi far parte del gruppo: un nuovo regime, al tempo stesso conforme alla sharia e portatore di promesse sociali”. Secondo il direttore del Bnd, vi è soltanto un modo per contrastare la diffusione dei gruppi terroristici: “Mostrare la propria presenza”. In tale prospettiva, la lotta contro lo Stato islamico deve proseguire. “Dobbiamo continuare a sostenere i Paesi in cui è iniziato questo disastro”, ha dichiarato al riguardo Kahl.In particolare, per il direttore del Bnd, l'Ue deve fare tutto il possibile per sostenere gli Stati del Sahel ed essere consapevole che “questa è una regione di vicinato in cui i rischi per la sicurezza hanno un impatto immediato”. (Geb)