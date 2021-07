Russia-Sudan: ministro Esteri al Mahdi, intensificare i legami economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri sudanese Mariam Sadig al Mahdi ha chiesto di intensificare i legami economici tra Khartum e Mosca. Al Mahdi è arrivato ieri in Russia per incontrare oggi l’omologo, Sergej Lavrov. "Nella sfera economica e commerciale, osserviamo che ci sono potenziali opportunità per lo sviluppo delle relazioni. Sono molto evidenti ma non si stanno concretizzando. Vogliamo davvero sviluppare queste relazioni ed espandere le aree di cooperazione", ha detto al Mahdi. Secondo il ministro sudanese, ci sono opportunità di crescita economica nei rapporti tra i due Paesi nei settori agricolo, nell'estrazione di risorse minerarie e nella fornitura di attrezzature e macchinari russi al Sudan. "Intendiamo aiutare ad attirare più aziende, banche e investimenti russi in Sudan, poiché questo è nell'interesse comune dei nostri Paesi", ha aggiunto al Mahdi. (Rum)