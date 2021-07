Singapore: Covid, governo allenta misure restrittive e accelera campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore si appresta a divenire il primo Paese asiatico a vaccinare la maggioranza della sua popolazione contro la Covid-19, un traguardo che almeno in teoria dovrebbe accelerare l'uscita dell'Isola dalla pandemia. Il governo, che all'inizio della pandemia aveva lanciato una vasta campagna di tracciamento per tentare di sradicare il coronavirus dal territorio nazionale, si prepara ora ad una lunga convivenza con un virus che pare destinato a diventare endemico a livello globale. A partire da oggi, 12 luglio, con i nuovi casi di infezione giornalieri costantemente inferiori alla decina, il governo alleggerirà alcune delle misure contro la pandemia. A partire da oggi, 12 luglio, sarà consentito di consumare pasti all’interno dei locali a gruppi fino a cinque persone. Resteranno invece proibite attività “indoor” come concerti musicali e proiezioni di film e video. Potranno inoltre ripartire i ricevimenti nuziali, a condizione che gli invitati siano massimo 250 e che effettuino test prima dell’evento. (segue) (Fim)