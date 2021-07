Business news: Mercosur, nuovo strappo dell'Uruguay su flessibilizzazione negoziati commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha annunciato la sua intenzione di iniziare a portare avanti accordi commerciali bilaterali con paesi al di fuori del Mercato comune del Sud (Mercosur) nonostante il mancato raggiungimento di un consenso con gli altri soci su questo punto. "Nella 58ma riunione ordinaria del Consiglio dei ministri del Mercosur l'Uruguay ha comunicato che inizierà dei colloqui con terzi per negoziare accordi commerciali extra zona", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Nella stessa nota Montevideo riafferma ad ogni modo la sua appartenenza al blocco, e motiva la sua decisione anche a livello normativo affermando che la risoluzione che attualmente impedisce a ciascun membro del Mercosur di siglare accordi commerciali bilaterali con paesi terzi "non è mai stata internalizzata". (Res)