Business news: Americhe, Cepal, stime crescita regione al +5,2 per cento nel 2021 e rallentamento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal) ha stimato per la regione una crescita del 5,2 per cento nel 2021, con un miglioramento rispetto alla stima del +4,1 per cento di aprile. E' quanto si legge nel rapporto intitolato "Il paradosso della ripresa", presentato giovedì dalla segretaria esecutiva, Alicia Barcena, a Santiago del Cile. Il paradosso, ha affermato Barcena, consiste nel fatto che la ripresa si trascinerà "problematiche strutturali persistenti nella regione", come la "disuguaglianza, la povertà, oltre a "investimenti e produttività insufficienti". "Questo è il paradosso della ripresa, perché c'è "una grande eterogeneità all'interno della regione e un'enorme incertezza". "In termini medi, il Pil della regione è calato del 6,8 per cento nel 2020, quindi la relativa ripresa del 5,2 per cento nel 2021 è una notizia molto buona, nessuno lo dubita, ma nel 2022 torneremo su traiettorie di bassa crescita", ha ammonito Barcena. La Cepal prevede, infatti, per il 2022 una crescita limitata al 2,9 per cento attribuibile ai problemi strutturali che "si sono aggravati" durante la pandemia. (Res)