Usa: Biden sotto pressione per la nomina di nuovi procuratori federali

- Il fronte progressista del Partito democratico preme sul presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affinché espanda ulteriormente la portata dalla riforma della giustizia penale, operando nuove nomine presso gli uffici dei procuratori del Paese che perseguono crimini federali. Tra le misure già adottate o annunciate da Biden, che hanno suscitato il plauso dell'attivismo progressista figura la maggior rappresentanza degli ex difensori d'ufficio tra i giudici di nomina federale; alla Casa Bianca si chiede però di adottare le medesime priorità a criteri nella selezione dei procuratori che supervisionano i 93 distretti giuridici del Paese. Il fronte progressista, scrive il quotidiano "The Hill", ritiene che dato il potere rivestito dai procuratori, i criteri utilizzati per la loro nomina possono determinare l'esito dell'agenda di riforma presidenziale. (Nys)