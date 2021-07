Giappone: sale a 10 morti il bilancio della franna a sud-est di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' aumentato a 10 morti il bilancio dello smottamento causato dalle piogge torrenziali ad Atami, località a sud-est di Tokyo, in Giappone. Lo smottamento si è verificato alle ore 10.30 del 3 luglio, ed ha investito 130 edifici. Ad oggi 18 persone risultano ancora disperse. Atami, che dista circa 90 chilometri da Tokyo, è nota in Giappone come località termale, e sorge su erti pendii in una baia. L'acqua, il fango e i detriti mossi dalle piogge hanno proseguito la loro corsa per circa 2 chilometri sino al mare, e le operazioni di ricerca sono complicate dalla quantità di terreno collassata e dalla conformazione geografica del sito. (Git)