Vietnam: governo annuncia il lancio di una valuta virtuale

- Il governo del Vietnam, che per anni ha dissuaso i suoi cittadini dallo "scommettere" sulle criptovalute, ha deciso di tentare l'esperimento di una valuta digitale di Stato. La decisione a sorpresa è presentata verso la fine del decreto 942 del primo ministro, pubblicato il mese scorso, nel quale viene presentata la strategia per la digitalizzazione del Paese entro il 2030. Il documento dà istruzione alla Banca statale del Vietnam di "ricercare, sviluppare e avviare l'utilizzo pilota di una valuta virtuale basata sulla tecnologia della blockchain". Il mercato globale delle criptovalute è sotto pressione a livello internazionale, dopo le nuove strette regolatorie della Cina, la messa al bando della piattaforma di trading Binance da parte del Regno Unito e gli avvertimenti giunti da altri Paesi che guardano con scetticismo alla galassia della blockchain. Nel Vietnam l'utilizzo delle criptovalute come mezzo di scambio per effettuare acquisti è illegale, ma le criptovalute vengono comunque scambiate attivamente come mezzi di investimento, e secondo un sondaggio di Statista il Paese è tra i primi tre al mondo per percentuale di persone che affermano di detenere una qualche forma di asset sotto forma di criptovalute. (segue) (Fim)