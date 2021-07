Vietnam: governo annuncia il lancio di una valuta virtuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha presentato lo scorso 23 marzo un nuovo piano generale per lo sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale (Ia) nel Paese, alla vigilia dell'Assemblea nazionale riunitasi per eleggere le alte cariche dello Stato. Phuc ha apposto la propria firma in calce all'innovativa "Strategia nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale", che definisce le direttrici di sviluppo di tale fondamentale pilastro dell'innovazione tecnologica sino al 2030. Il documento afferma che "l'Ia dovrebbe rispondere alle sfide e agli obiettivi di sviluppo socioeconomico". Il piano approntato dal governo vietnamita punta a fare del Paese una tra le quattro principali Potenze del Sud-est asiatico nel campo dell'Ia, e tra i primi 60 Paesi al mondo per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni in quel Settore. Entro il 2030, Hanoi intende scalare altre 10 posizioni nella classifica globale, arrivando così a collocarsi tra le prime 50. (segue) (Fim)