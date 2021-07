Vietnam: governo annuncia il lancio di una valuta virtuale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quinquennio 2025-2030, in particolare, il piano prevede una serie di obiettivi specifici: l'inaugurazione di tre centri nazionali per l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale; la realizzazione di dieci centri per l'Ia di eccellenza a livello regionale; la creazione di tre centri nazionali per lo stoccaggio del big data e per la computazione altamente performante, nonché la connessione di tali centri in una rete condivisa a supporto dell'intelligenza artificiale; la compilazione di cinquanta data set settoriali interconnessi attinenti a diversi settori socioeconomici, da destinare alla ricerca, allo sviluppo e alle applicazioni Ia. Il Vietnam punta anche a dotarsi di almeno una tra le 20 milioni istituzioni di ricerca e formazione nel campo dell'Ia all'interno dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (segue) (Fim)