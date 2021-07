Vietnam: governo annuncia il lancio di una valuta virtuale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta a questi obiettivi, il piano assegna ruoli specifici a 15 ministeri e alla Banca statale del Vietnam. Come evidenziato dal documento di indirizzo, alcuni dei traguardi - ad esempio l'introduzione di chatbot per l'assistenza e la fornitura di servizi finanziari - possono già essere raggiunti tramite soluzioni commerciali. Al ministero dell'Istruzione sono stati assegnati alcuni tra gli obiettivi più complessi, incluso l'impiego dell'intelligenza artificiale per "l'apprendimento personalizzato, e l'efficientamento dell'apprendimento col sostegno di insegnanti e tutori virtuali a sostegno degli studenti". Gli obiettivi definiti dal piano decennale includono anche la modernizzazione e informatizzazione dei sistemi d'arma delle Forze armate, e la diffusione di sistemi di pagamento e di consegna delle merci automatizzati. Altri capitoli di rilievo riguardano la definizione della cornice giuridica per l'impiego multisettoriale dell'Ia, e la realizzazione di sistemi condivisi di cloud e fog computing per assistere il lavoro delle agenzie governative. (segue) (Fim)