Vietnam: governo annuncia il lancio di una valuta virtuale (5)

- La firma del piano decennale segue il XIII Congresso quinquennale del Partito Comunista del Vietnam, che si è svolto dal 25 gennaio al 2 febbraio scorsi, ed è coinciso con l'approvazione di una serie di documenti programmatici tesi a porre al centro dello sviluppo economico l'innovazione tecnologia e l'economia digitale: quest'ultima, in particolare, dovrebbe arrivare a rappresentare il 30 per cento del prodotto interno lordo del Vietnam entro il 2030, e contribuire ad una transizione verso una manifattura di maggior qualità e valore aggiunto. La strategia per la Quarta rivoluzione industriale vietnamita, o "industria 4.0", prevede lo sviluppo di prodotti e servizi basati sull'Ia con un focus sulla competitività globale. Un altro settore centrale nelle nuove politiche di sviluppo del Vietnam è la manifattura di microchip, da coltivare anzitutto tramite una diversificazione delle catene di fornitura sinocentriche. Un segnale concreto su questo fronte è giunto lo scorso gennaio, quando l'autorità della zona industriale e del parco tecnologico di Danang ha autorizzato un progetto di investimento da 110 milioni di dollari da parte di Hayward Quarz Technology, azienda specializzata nei semiconduttori con sede nella Silicon Valley. Il Governo del Vietnam ha anche esortato il colosso dei semiconduttori sudcoreano Samsung a valutare l'espansione del suo stabilimento produttivo ad Ho Chi Minh City. Samsung, che è già oggi il primo investitore del Vietnam, con progetti dal valore complessivo di 17 miliardi di dollari, sta già lavorando ad un centro di ricerca e sviluppo che dovrebbe dar lavoro a 3mila vietnamiti entro il 2022. (Fim)