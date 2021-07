Ue: Lagarde (Bce) a "Bloomberg", modifiche alla guidance già nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha dichiarato nel corso di una intervista a "Bloomberg" che gli investitori dovrebbero prepararsi ad una nuova guidance di politica monetaria entro i prossimi 10 giorni, ed ha segnalato che la Bce potrebbe introdurre nuove misure di sostegno all'economia dell'eurozona il prossimo anno, dopo la conclusione del programma emergenziale di acquisti obbligazionari attualmente in vigore. Intervistata l'11 luglio a margine dell'incontro del G20 a Venezia, la presidente della Bce ha discusso le prospettive della politica monetaria europea pochi giorni dopo l'aumento dell'obiettivo di inflazione al 2 per cento. Per quanto riguarda in particolare la riunione del consiglio direttivo della Bce, in programma il prossimo 22 luglio, Lagarde ha anticipato "alcune variazioni e mutamenti interessanti": "Sarà un incontro importante. Data la perseveranza di cui dobbiamo dar prova nel perseguimento dei nostri obiettivi, la forward guidance verrà certamente rivisitata", ha detto Lagarde. (segue) (Nys)